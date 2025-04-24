واشنطن: إيران هي المصدر الأكبر لعدم الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن إيران هي المصدر الأكبر لعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال روبيو في تصريح، إن «القاسم المشترك في جميع هذه التحديات، في الشرق الأوسط هو إيران».

وأضاف: «إيران تشكل المصدر الأكبر لعدم الاستقرار في المنطقة».

وتابع: «خلف كل جماعة إرهابية، وخلف كل عمل عنف، وخلف كل نشاط يزعزع الاستقرار، وخلف كل ما يهدد السلام والاستقرار لملايين الناس الذين يعتبرون هذه المنطقة موطنهم، تقف إيران».

تأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ظل تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط، حيث تُتهم إيران منذ سنوات بلعب دور محوري في دعم جماعات مسلحة وميليشيات موالية لها في عدد من الدول، من بينها العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن. وتواجه طهران اتهامات متكررة من واشنطن ودول إقليمية بزعزعة الأمن الإقليمي من خلال التدخلات السياسية والعسكرية، ودعم جماعات تهدد استقرار المنطقة، وسط استمرار العقوبات الأمريكية المشددة ضد النظام الإيراني بسبب برنامجه النووي وأنشطته الإقليمية.

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