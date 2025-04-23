محافظة أربيل: إنجاز أربعة منتزهات كبرى هذا العام على مساحة 200 دونم

أعلنت محافظة أربيل، اليوم الأربعاء 23 نيسان /أبريل 2025، عن استمرار العمل بمشروع إنشاء أربعة منتزهات كبرى في مركز المدينة، تمتد على مساحة 200 دونم من الأراضي، وذلك في إطار خططها لتعزيز المساحات الخضراء وحماية البيئة الحضرية.

وقالت المحافظة في بيان: «في سبيل رفع نسبة المساحات الخضراء والحفاظ بشكل أكبر على بيئة المدينة، بدأنا بإنشاء أربعة منتزهات كبرى في مركز أربيل، يُزرع فيها 40 ألف شجرة، ومن المقرر إكمال العمل فيها خلال هذا العام».

وأوضح البيان أن المنتزهات الأربعة هي:

1- منتزه قرب شارع 120 متري: يمتد على مساحة 80 دونماً، يُزرع فيه نحو 8 آلاف شجرة، وقد اكتمل 70% من أعماله حتى الآن.

2- منتزه رشكين: يُقام على مساحة 47 دونماً، ويضم 16 ألف شجرة، فيما وصل الإنجاز فيه إلى 50%.

3- منتزه شارع نازدار: يُنفّذ على مساحة 4 دونمات، يُزرع فيه 6 آلاف شجرة، وقد أُنجز منه 80%.

4- منتزه شارع ژيان: تبلغ مساحته 7 دونمات ويضم 5 آلاف شجرة، وبلغت نسبة إنجازه 70%.

وبيّنت محافظة أربيل أنها تضم حالياً 26 منتزهاً كبيراً و204 حدائق صغيرة، إضافة إلى ما بين 2 و3 مواقع غابات، و209 بساتين، و163 جزيرة وسطية، و109 نوافير مائية.

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