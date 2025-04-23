الرئيس السوري أحمد الشرع لن يحضر القمة العربية في بغداد

أغلق السياسي العراقي المعروف عزت الشابندر دائرة الجدل المحتدم في العراق حول مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المزمعة الشهر القادم ببغداد.

وأفاد عزت الشابندر في تصريح لبرنامج “قصارى القول” للزميل سلام مسافر في مقابلة تبث الخميس 24 أبريل على شاشة RT على الساعة الثامنة مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، بأن الشرع سينيب عنه وزير الخارجية أسعد الشيباني ممثلا لسوريا في القمة.

وأكد الشابندر الذي التقى الرئيس السوري في دمشق أكثر من مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد وآخرها قبل أسبوع، أن الشرع لا يسعى لتعقيد العلاقات بين بغداد ودمشق.

وصرح بأن الحضور الشخصي للشرع لا يمثل عائقا أمام تطوير العلاقات الأخوية بين سوريا والعراق.

وطالب الشابندر النواب العراقيين المتحمسين لمنع الشرع من دخول العراق، بأن يعملوا على تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت من القضاء العراقي بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال: “الحكم الصادر بحق ترامب يستند إلى جريمة قتل واضحة ومعروفة ومثبتة على أرض العراق، فيما كانت الأجهزة العراقية قد برأت الشرع من تهم نسبت إليه وأطلق سراحه قبل ما يزيد على عقد من الزمن”.

يذكر أن غارة أمريكية قتلت في الثالث من يناير العام 2020 قاسم سليماني قائد قوات “فيلق القدس” التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي أثناء خروجهما من مطار بغداد.

هذا، وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الـ 16 من أبريل أنه وجه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المقبلة في العاصمة بغداد.

وقال السوداني في تصريحات خلال “ملتقى السليمانية الدولي التاسع”: “الرئيس السوري أحمد الشرع سيحضر القمة العربية في العاصمة بغداد”.

وأضاف: “الشرع مرحب به في حضور القمة العربية في بغداد، وقد وجهت له دعوة رسمية بهذا الصدد”.

جدير بالذكر أن الموعد الرسمي لانعقاد القمة العربية في بغداد تقرر يوم 17 مايو 2025.

للمزيد من التفاصيل تابعوا حلقة برنامج (قصارى القول) مع الزميل سلام مسافر والتي تعرض غدا الخميس الساعة الثامنة مساء بتوقيت موسكو.

المصدر: RT

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية