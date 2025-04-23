ساكو يدعو لتغيير قوانين “عثمانية” ومناهج التعليم الدينية في العراق

دعا رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل الأول ساكو، يوم الأربعاء، إلى إجراء تغييرات على قوانين في العراق تعود الى العهد العثماني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم “يوم الصلاة الوطني”، تحت شعار “نحو الوحدة في الإيمان” التي انطلقت فعالياتها في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وشكر ساكو في كلمته، استقبال الاقليم آلاف النازحين من الموصل مع اجتياح تنظيم داعش لمناطق ومدن تقدر بثلث العراق في أواسط العام 2014.

وأضاف أن المنطقة تشهد حاليا احداثا ضاغطة منها الحرب في غزة التي تخلف الموت والدمار اضافة الى تمدد الاصولية التي تولد الانقسام والفرقة، لافتا الى أن هذه التحديات تغير موازين القوى وتهدد الأمن العالمي وخاصة المنطقة”.

كما أشار ساكو الى أن هذه التحديات تتطلب حوارا واسعا من أجل تبني رؤى مشتركة لتخطيها.

وشدد ساكو على أنه، “ثمة حاجة لبناء دولة ديمقراطية وطنية دولة المؤسسات والقانون بما يعزز قوة الدولة واستقلالية قرارها، وكذلك توجد حاجة الى تشريعات جديدة تساوي بين المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأوضح أن “هناك قوانين تعود الى الزمن العثماني، ونحن في زمن السرعة والانترنت تحتاج إلى إجراء تغييرات عليها”.

وحذر ساكو من الاصولية الدينية، قائلا إن الديانات السماوية لا تقبل هذه الاصولية، و المشكلة هنا ليست في الأديان، وإنما في استغلال هذه الاديان لغايات سياسية واقتصادية”.

وتابع بالقول انه “ثمة ضرورة لتغيير مناهج التعليم الديني عبر تبني الاعتدال والوسطية لأن الأصولية ليست هي الاصالة في الاديان”.

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