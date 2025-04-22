الديمقراطي والاتحاد يعلنان اتفاقاً مبدئياً لدخول الانتخابات بقائمة واحدة

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق المبدئي لدخول الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي، وفاء محمد كريم، في تصريح {للفرات نيوز} انه :”جرى الاتفاق المبدئي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على دخول الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة”.

واضاف، ان “تكون رئاسة الجمهورية الى الاتحاد الوطني الكردستاني مع محاولة ان تكون القائمة باسم التحالف الكردستاني”، مشيرا إلى انه “حتى الان لم يتم الاتفاق النهائي على هذا الرأي”.

وحول تأخر تشكيل حكومة الاقليم، اختتم كريم بالقول ان “حكومة تصريف الاعمال مستمرة في العمل وان هنالك تأني بموضوع تشكيل حكومة الاقليم”.

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