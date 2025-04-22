ديندار زيباري: اقليم كوردستان منح الترخيص لأكثر من (2000) وسيلة إعلامية

أفاد منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري بأن الحكومة منحت خلال السنوات الأخيرة الترخيص لأكثر من (2000) وسيلة إعلامية.

يصادف اليوم الذكرى السنوية الـ (127) لإصدار أول صحيفة كوردية، وهي صحيفة (كوردستان)، التي صدرت في عام (1898) على يد مقداد مدحت بدرخان في القاهرة.

في هذا السياق، قال ديندار زيباري في بيان له، إن “الصحافة في إقليم كوردستان تنظم بالقانون رقم (35) لعام 2007، الذي يحدد واجبات وحقوق الصحفيين ووسائل الإعلام”.

فيما يتعلق بالأداء القانوني لوسائل الإعلام، صرح منسق التوصيات الدولية بأنه “في السنوات الأخيرة، منحت أكثر من (2000) وسيلة إعلامية على ترخيص من حكومة إقليم كوردستان، بما في ذلك (121) موقعاً إخبارياً، (138) محطة إذاعية، (263) صحيفة، (725) مجلة، (31) قناة فضائية، و(176) قناة محلية، كما تم تشكيل لجنة مختصة بتنظيم ومتابعة وسائل الإعلام”.

استنادا الى الاحصائيات الواردة من قبل نقابة صحفيي كوردستان، بلغ عدد أعضاء النقابة في عام 2023 على النحو التالي:

– (6910) أعضاء فعالين

– (242) عضواً متدرباً

– (2020) عضواً صحفياً

في اطار تنفيذ التوصيات الدولية، أكد ديندار زيباري على أهمية الصحافة في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنه “وبعد مصادقة رئاسة مجلس الوزراء على خطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان، دخلت (11) توصية متعلقة بالصحافة حيز التنفيذ”.

كانت هذه التوصيات موجهة إلى حكومة إقليم كوردستان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

كما تم اتخاذ إجراءات خاصة تتعلق بآلية الملاحقة القضائية، وتوفير المعلومات، وتسريع إجراءات حل قضايا الصحافة، إلى جانب تطبيق قانون الصحافة، وفقاً لديندار زيباري.

“بناءً على ذلك، فقد ارتفع معدل تنفيذ التوصيات في مجال حرية الصحافة أثناء تنفيذ الخطة بنسبة تزيد عن (70%)، وتشهد تصريحات منظمات حقوق الصحافة على هذا التقدم”، حسب منسق التوصيات الدولية، الذي عد ذلك “دليلاً على تطور حرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين، ويعكس اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بهذه القضية”.

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