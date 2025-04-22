أمريكا تحتضن مؤتمراً حول “تاريخ وإرث الإبادة الجماعية للكورد” في العراق

من المقرر أن ينعقد في جامعة “ييل” في الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر حول “تاريخ وإرث الإبادة الجماعية للكورد” التي ارتكبها نظام البعث في العراق بقيادة الرئيس السابق صدام حسين.

المؤتمر سيُعقد بحضور عدد من الأكاديميين البارزين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الـ 4:30 مساءً من يوم غد الأربعاء 23 نيسان/ أبريل 2025، في قاعة مؤتمرات “موريس ر. جرينبيرج” بجامعة “ييل” في مدينة “نيو هافن”، التابعة لولاية “كنتاكي”.

وتشمل محاور المؤتمر، “تاريخ الهوية الكوردية” و”سياسة الذاكرة الكوردية” و”أرشيف ما بعد الأنفال: الحفاظ على الذاكرة والهوية”، حيث سيشارك في هذه الحلقات النقاشية استاذة وباحثون وخبراء حول دور الذاكرة في تشكيل القومية الكوردية، والتمكين الثقافي، والتأثير الطويل الأمد لحملة الأنفال وعواقبها من خلال توثيق التاريخ والحفاظ عليه.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، اقتاد النظام البعثي آلاف المدنيين الأبرياء العزل من مختلف مناطق كوردستان، وتم نفيهم ودفنهم وهم أحياء في صحارى وسط العراق وجنوبه، وما زال الكثيرون في عِداد المفقودين ومصيرهم مجهولاً.

وفي العام 1988، قام بحملات عسكرية أطلق عليها اسم “الأنفال”، استهدف فيها الآلاف من القرى الكوردية في إقليم كوردستان، ونتج عنها تدمير آلاف القرى واعتقال وتغييب أكثر من 182 ألفاً من السكان.

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