الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين يهنئ صحفيي كوردستان

وجّه الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، بمناسبة الذكرى الـ 127 ليوم الصحافة الكوردية والذكرى الـ 27 لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، رسالة تهنئة إلى صحفيي كوردستان.

وجاء في رسالة أنتوني بيلانجير، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، ما يلي: «باسم الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، أكبر منظمة دولية للصحفيين في العالم، والتي تمثل أكثر من 600 ألف صحفي في 148 دولة مختلفة، يسعدني أن أبعث إليكم بأحرّ التهاني بمناسبة الذكرى الـ 127 ليوم الصحافة الكوردية، والذكرى الـ 27 لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان».

وأشار بيلانجير في رسالته إلى أن «الاتحاد الدولي للصحفيين يتقدّم بتهانيه إلى رئيس نقابة صحفيي كوردستان، زميلنا آزاد حمه أمين، وإلى كامل فريقه، تقديراً للجهود والخدمات التي قدموها في مجال العمل الصحفي».

وأضاف: «أود أن أذكّركم بمؤتمر عام 2024 الذي أُقيم في أربيل، حيث نوقش خلاله مشروع تأسيس المجلس الأعلى للإعلام».

وتابع قائلاً: «أعتقد أن الوقت قد حان اليوم لتأسيس هذا المجلس، ونحن في الاتحاد الدولي للصحفيين، وكمكتب الأمانة العامة، مستمرون في دعمكم وتقديم الإرشاد والمساندة متى ما احتجتم إليها».

وفي ختام رسالته، أكد بيلانجير أن «تأسيس هذا المجلس يُعد خطوة مهمة من أجل الديمقراطية، ومن أجل واقع الصحفيين، ومن أجل المجتمع، بما يعزز من ترسيخ الثقة مجدداً».

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