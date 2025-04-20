أبريل 21, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الآسايش تطيح بسوري يبيع ذهباً مزيفاً في أسواق أربيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

الآسايش تطيح بسوري يبيع ذهباً مزيفاً في أسواق أربيل

أعلنت مديرية الآسايش “الأمن” في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إلقاء القبض على متهم من الجنسية السورية قام بتصنيع وبيع كمية من الذهب المزيف في أسواق المدينة.

وجاء في بيان للمديرية، أنه بعد أن تم إعلام عدد من أصحاب محال الذهب في مدينة أربيل بوجود شخص قام بتصنيع وبيع عدة قطع من الذهب المزيّف في عدد من محال الصاغة، تمكّنت قوات المديرية، بعد إجراء التحريات، من تحديد هوية ومكان المتهم.

وأضافت المديرية أن المتهم يدعى (ر. أ. ر) وهو من مواطني الجمهورية العربية السورية، مشيرة إلى أنه بعد صدور أمر من قاضي التحقيق في جهاز أمن أربيل، تم اعتقال المتهم، وأي شخص لديه شكوى قانونية عليه أن يراجع المديرية.

ولم تحدد المديرية كمية الذهب المزيف المباع والمبالغ التي تحصلها المتهم جراء بيعه.

facebookShare on Facebook
Post Views: 55

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi