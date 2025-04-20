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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

توضيح من القنصلية الامريكية في أربيل بخصوص منح التأشيرات

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فى :أخبار عــامة
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توضيح من القنصلية الامريكية في أربيل بخصوص منح التأشيرات

أصدرت القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة أربيل، اليوم الاحد، توضيحاً تدعو من خلاله المواطنين إلى ملء نموذج (DS-160) عبر الإنترنت “بأنفسهم” للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة.

وذكرت القنصلية في بيان: “قم بتعبئة نموذج (DS-160) عبر الإنترنت بنفسك، فأنت المسؤول شخصياً عن التأكد من أن جميع المعلومات الواردة في نموذج DS-160 عبر الإنترنت صحيحة ودقيقة”.

وأضافت “قم بتعبئة النموذج بنفسك أو اطلب المساعدة من مصدر موثوق. تجنب الأخطاء والأمور التي قد تؤدي إلى الاحتيال، لكي لا تفقد المقابلة”.

مشيرة الى أن “استخدام المعلومات من نموذج DS-160 لشخص آخر يعتبر احتيالاً وقد يؤدي إلى إلغاء المقابلة، مما قد يجعلك غير مؤهل للحصول على التأشيرة”.

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