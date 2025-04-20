توضيح من القنصلية الامريكية في أربيل بخصوص منح التأشيرات

أصدرت القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة أربيل، اليوم الاحد، توضيحاً تدعو من خلاله المواطنين إلى ملء نموذج (DS-160) عبر الإنترنت “بأنفسهم” للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة.

وذكرت القنصلية في بيان: “قم بتعبئة نموذج (DS-160) عبر الإنترنت بنفسك، فأنت المسؤول شخصياً عن التأكد من أن جميع المعلومات الواردة في نموذج DS-160 عبر الإنترنت صحيحة ودقيقة”.

وأضافت “قم بتعبئة النموذج بنفسك أو اطلب المساعدة من مصدر موثوق. تجنب الأخطاء والأمور التي قد تؤدي إلى الاحتيال، لكي لا تفقد المقابلة”.

مشيرة الى أن “استخدام المعلومات من نموذج DS-160 لشخص آخر يعتبر احتيالاً وقد يؤدي إلى إلغاء المقابلة، مما قد يجعلك غير مؤهل للحصول على التأشيرة”.

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