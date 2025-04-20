أبريل 21, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أربيل.. اجتماع بين وفد من حكومتي إقليم كوردستان والعراق وشركات تشغيل النفط

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فى :أخبار عــامة
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أربيل.. اجتماع بين وفد من حكومتي إقليم كوردستان والعراق وشركات تشغيل النفط

أعلن د. أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأحد 20 نيسان / أبريل 2025، عن عقد اجتماع في أربيل جمع وفد حكومة الإقليم مع وفد من الحكومة الاتحادية، إلى جانب ممثلين عن شركات تشغيل النفط.

وقال صباح، إن الاجتماع تناول نشاطات وأعمال شركات تشغيل النفط في الإقليم، كما ناقش الجانبان مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بالتنسيق مع هذه الشركات.

وأضاف أن الاجتماع استمع كذلك إلى وجهات نظر الشركات العاملة في هذا القطاع، بشأن آليات تصدير النفط والإجراءات المرتبطة بها.

يُشار إلى أن تصدير نفط إقليم كوردستان وكركوك عبر تركيا متوقف منذ آذار/مارس 2023، بقرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، وقد عُقدت عدة اجتماعات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لبحث سبل استئناف التصدير، لكنها لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة.

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