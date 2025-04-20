بيكرد طالباني: بدأنا تصدير البيض وسنعمل على تصدير لحوم الدجاج مستقبلاً

أكدت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، اليوم الأحد 20 نيسان 2025، أن الحكومة تسعى إلى توسيع صادراتها من المنتجات الزراعية والدواجن إلى الأسواق الخارجية، مشيرة إلى نية الوزارة إنشاء شركة خاصة لدعم أصحاب المشاريع.

وقالت طالباني خلال مؤتمر صحفي: لقد قمنا بتصدير العديد من المنتجات إلى الدول، وسنعمل على توسيع هذه الصادرات مستقبلاً، بهدف خلق سوق جيدة للمنتجات المحلية.

وأضافت وزيرة الزراعة والموارد المائية أن العمل جارٍ حالياً على تأسيس شركة خاصة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، والمساهمة في خفض تكلفة إنتاج لحوم الدجاج.

كما أوضحت طالباني أن خطط تصدير لحوم الدجاج إلى الخارج قائمة، إلا أن المرحلة الحالية تشهد بدء عمليات تصدير البيض.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، تم تصدير كميات كبيرة من المنتجات المحلية إلى الخارج، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتوسيع نطاق هذه الصادرات.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية