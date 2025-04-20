العرب السُنّة يرفضون تحويل تلعفر إلى محافظة ويصفون الخطوة بـ «الخيانة»

بعد تقديم ثلاثة نواب من المكون التركماني في البرلمان العراقي طلباً رسمياً لتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة، عبّر العرب السُنّة في مدينة الموصل عن رفضهم الشديد لهذا المقترح، واعتبروه «خيانة».

ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد أعلن عن مجلس مجتمعي في الموصل، يضم شخصيات ووجهاء من العرب السُنّة، وأعلن المجلس رفضه الكامل لتحويل تلعفر إلى محافظة، محذّراً من تبعات سلبية وخطيرة لهذه الخطوة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده المجلس، عبّر أعضاؤه عن رفضهم الصريح للمطالبة بجعل قضاء تلعفر محافظة مستقلة، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى توترات جديدة وزيادة في حدة الصراعات، في وقت تواجه فيه محافظة نينوى تحديات كبيرة.

وأضافوا: «نرفض بأي شكل من الأشكال تقسيم محافظة نينوى. هذه الخطوة تمثل خيانة ومؤامرة تستهدف المحافظة، وتهدد النسيج الاجتماعي لشعب نينوى بأكمله».

وأكد المجلس، الذي يتكوّن من شخصيات عربية سنية، أن أي مشروع لتقسيم المحافظة سيثير الفوضى ويهدد استقرار المنطقة، داعياً الجهات المعنية إلى وقف هذه المحاولات.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية