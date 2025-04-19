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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رسالة تهنئة من الرئيس بارزاني بمناسبة حلول عيد القيامة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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رسالة تهنئة من الرئيس بارزاني بمناسبة حلول عيد القيامة

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع، بمناسبة عيد القيامة، مؤكداً على ثقافة التعايش والأخوّة والوئام بين جميع المكوّنات الدينية والقومية في كوردستان.

وفيما يلي نص رسالة التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد قيامة السيد المسيح (عليه السلام)، أوجّه أحرّ التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع.

في هذه المناسبة، نؤكد على ثقافة التعايش والأخوّة والوئام بين جميع المكوّنات الدينية والقومية في كوردستان. حيث يعدُّ التعايش والتسامح مبعث فخر كبير لشعب كوردستان، ولا بد من حمايته وإثرائه.

آمل أن يحتفل الأخوات والإخوة المسيحيون وسائر المكوّنات الدينية والقوميّة الأخرى بأعيادهم ومناسباتهم في أجواء من السلام والطمأنينة.

عيدكم مبارك، مع أطيب التمنيات لكم بالخير والسعادة.

مسعود بارزاني

19 نيسان 2025

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