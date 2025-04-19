اتخذنا كل الاستعدادات لاي حالات طارئة.. صحة كوردستان: لا إصابات بالحمى النزفية حتى الآن

افاد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم السبت ، بعدم تسجيل أي حالات إصابة بمرض الحمى النزفية في الإقليم ، لافتاً الى انه رغم ذلك فإن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لأي حالات طارئة.

وكانت حالات إصابة و وفياة بمرض الحمى النزفية قد تم تسجيلها في العراق ، من بينها الموصل وكركوك ، المجاورتين لأربيل عاصمة إقليم كوردستان ، وكذلك في مدن الوسط والجنوب.

وزير الصحة د.سامان برزنجي ، قال لـ (باسنيوز): ” حتى اللحظة لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بمرض الحمى النزفية في الإقليم لكن رغم ذلك فإن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات لأي حالات طارئة بالصدد”.

مضيفاً “نحن كوزارة الصحة في حكومة الاقليم لدينا تنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية في العراق ، حيث تم للأسف تسجيل حالات إصابة بالمرض ، كما لدينا ايضاً تنسيق مع وزارة الزراعة في إقليم كوردستان لمنع انتشار المرض ومتابعته ، من خلال تطبيق الإرشادات الصحية والوقائية اللازمة، ولم نسجل أي حالة إصابة حتى الآن”.

وتابع ، بالقول ” مع ذلك نحن على أتم الاستعداد لأي حالات طارئة ونراقب الوضع ، وفي السنوات السابقة عندما سجلنا حالات إصابة في إقليم كردستان نجحنا بدعم من رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجهود وزارة الصحة في علاجها ومنع انتشار المرض”.

وفي عام 2023، ومع أدراك حكومة الإقليم لمخاطر المرض خصص رئيس الوزراء مسرور بارزاني نحو 3 مليارات دينار لإجراءات منع انتشار المرض.

وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان د.سامان برزنجي ، دعا العاملين في المزارع وحقول الثروة الحيوانية أو القريبة منها الى إبلاغ الجهات البيطرية في حال ظهور أي حالات إصابة ، مؤكداً أهمية تسريع أعمال الرش من قبل الجهات البيطرية.

موضحاً ، ان ” الحمى النزفية مرض معد وقاتل للغاية، إذ تتراوح نسبة الوفيات فيه بين 50% و60% ، وسُجلت حالات في السنوات السابقة في إقليم كوردستان، لكن هذا العام لم تُسجل أيُ حالات ، لكن مع ذلك مستمرون بالرقابة وفرقنا الخاصة تتابع اعمال الفحص والمتابعة والرصد”.

والحمى النزفية مرض فيروسي ينتقل بين البشر والحيوانات ، ولا تظهر أعراضه على الحيوانات المصابة، ولكنها تشكل خطورة كبيرة على البشر.

تجدر الإشارة ، الى ان الأعراض الأكثر شيوعا هي ارتفاع درجة الحرارة، وآلام العضلات، والدوخة، وآلام الرقبة، وآلام الظهر، والصداع، واحمرار العينين، وزيادة الحساسية للضوء.

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