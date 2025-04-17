الرئيس بارزاني لإدارة ولاعبي نادي دهوك: لديكم إمكانية افضل من السياسة على تعريف العالم بقضية شعبكم

خلال استقباله لهم اليوم

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، إداريي ولاعبي وكادر نادي دهوك الرياضي.

وفي اللقاء الذي حضره محافظ دهوك د. علي تتر، رحب الرئيس بارزاني بحفاوة بنادي دهوك الرياضي وبارك لهم الفوز ونيل لقب بطولة الخليج للأندية، وهنأ اللاعبين والكادر الإداري للنادي وكل من ساهم في فوزهم التاريخي.

وأشار الرئيس بارزاني إلى دور الرياضة والرياضيين في مسيرة الشعوب، وأوضح لهم أنه “بإمكانكم تعريف العالم بقضية شعبكم بشكل أفضل وأكثر تأثيراً من السياسة”.

وعبر الرئيس بارزاني عن دعمه لنادي دهوك الرياضي ولجميع الرياضيين الكورد وتمنى لهم النجاح والاستمرارية.

وشكر الوفد الضيف الرئيس بارزاني على دعمه واهتمامه، مبيناً أن دعم الرئيس بارزاني منحهم الإرادة والإصرار للنجاح، وأنهم يهدون هذا النصر واللقب للرئيس بارزاني.

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