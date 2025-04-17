مشيداً بالتعامل الراقي لأهالي دهوك.. نادي القادسية يتقدم بالشكر لرئيس حكومة إقليم كوردستان

تقدم الشيخ فهد طلال الفهد الصباح، نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الكويتي، بالشكر والتقدير الى رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونجله أرين بارزاني ومحافظ دهوك د.علي تتر و أشاد بالتعامل الراقي لأهالي محافظة دهوك.

وقال خلال بيان: “نشكرهم على حسن الضيافة، وحفاوة الاستقبال، فضلاً عن تسهيل كافة الصعوبات، ومختلف العقبات، التي صادفت وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، خلال تواجده الأيام الماضية في محافظة دهوك لخوض إياب نهائي دوري أبطال الخليج.

وقال الفهد: “لم يكن الاستقبال الرائع وكرم الضيافة الذي لقيه الوفد على المستوى الرسمي فحسب، بل شمل المستوى الشعبي حيث كان أهالي دهوك بصغارهم وكبارهم عنواناً للطيبة، ومثالاً يحتذى باستضافتهم وتعاملهم الراقي بما يؤكد أن الجانب الرياضي أفضل وسيلة لتقارب الشعوب وتوطيد علاقاتهم الأخوية الحميمة.

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