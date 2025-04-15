دهوك تطلق مشاريع خدمية بقيمة تجاوزت 16 مليار دينار في أقضيتها ونواحيها

أعلنت محافظة دهوك، يوم الثلاثاء 15 نيسان 2025، عن بدء تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية في مختلف أقضية ونواحي المحافظة، شملت قطاعات الطرق، والتعليم، والسياحة، والرياضة، والمياه، والصرف الصحي.

وأوضح بيان صادر عن ديوان المحافظة أن المشاريع تأتي ضمن إطار مواصلة الخطط الخدمية التي يقودها محافظ دهوك، علي تتر، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة 16 مليار و28 مليون دينار.

وأشار البيان إلى أن المشاريع تتوزع بين إنشاء الطرق، وترميم وبناء المدارس، وإنشاء صالات رياضية، إلى جانب تطوير البنى التحتية السياحية والتربوية، وقد دخلت حيز التنفيذ في أقضية أميدي وشيخان وسيميل.

كما بيّن البيان أن يوم الأحد 16 شباط 2025، شهد تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الأخرى بقيمة 2 مليار و839 مليون دينار، تضمنت إصلاح الطرق، وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع في مجال الشؤون الدينية، وذلك في عدد من القرى والمناطق التابعة لقضائي شيخان وأميدي.

وأكدت محافظة دهوك أنها مستمرة في تنفيذ مشاريع خدمية واسعة تهدف إلى تحسين واقع الحياة اليومية للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

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