من هم الذين سيحرمون من التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية؟

سيحرم الناخبون العراقيون في الخارج، باستثناء أهالي سنجار، من التصويت في الانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي، إلا إن عادوا إلى ديارهم، وفي كركوك سيعتمد سجل الناخبين الذي تم تدقيقه للانتخابات الأخيرة.

أمام الناخبين مهلة عشرة أيام لتحديث سجل الناخبين، إن أرادوا المشاركة في الانتخابات النيابية العراقية المقرر إجراؤها في (11 تشرين الثاني 2025).

يذكر أن باب تحديث سجل الناخبين قد فتح لمدة شهر اعتباراً من 14 آذار المنصرم.

لن يكون هناك تصويت في الخارج

بحلول نهاية العام الحالي، سيكون من حق 29 مليون مواطن عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لكن سيحق فقط لمن يحمل بطاقة الناخب الإلكترونية أن يدلي بصوته في الانتخابات.

وكان عدد من تسلم بطاقة الناخب الإلكترونية 17999283 مواطناً حتى (9 نيسان 2025).

رئيس الفريق الصحفي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، أعلن لشبكة رووداو الإعلامية أن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي لن تجرى خارج العراق.

وقال عماد جميل إن الناخب المقيم خارج العراق ويريد المشاركة في الانتخابات، عليه أن يكون متواجداً في الوطن في يوم الانتخابات وحاملاً لبطاقة الناخب الإلكترونية.

هل سيصوت النازحون في الانتخابات؟

بموجب قانون الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي العراقية المعدل، سيكون تصويت النازحين وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكل نازح سيصوت لدائرته الانتخابية التي نزح منها، وعليه أن يكون حاصلاً على بطاقة الناخب الإلكترونية وستكون هناك صناديق اقتراع في مخيمات النزوح.

المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي جهانكير، أعلن لرووداو بأن تصويت النازحين في إقليم كوردستان، بانتخابات مجلس النواب، سيكون حصراً على أهالي قضاء سنجار ونواحيه، سواء أكانوا في مخيمات النزوح أو خارجها، وذلك في تصويت خاص.

سيكون موعد تصويت النازحين هو نفسه موعد التصويت الخاص الذي يسبق التصويت العام بـ48 ساعة.

وقال علي جهانكير: “النازحون الذين يستطيعون التصويت موجودون في محافظة دهوك وحدها، والموجودون منهم في محافظة أربيل لا يمكنهم التصويت فيها”.

كركوك وسجل الناخبين المدقق

أشار تعديل قانون الانتخابات إلى تدقيق سجل الناخبين في كركوك من جانب مفوضية الانتخابات بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والعدل والتجارة والتخطيط، وممثلي مكونات المحافظة.

كان الغرض من التدقيق اعتماد سجل الناخبين الناتج عنه في انتخابات مجلس المحافظة في 2023 ومجلس النواب العراقية في 2025.

وقال رئيس الفريق الصحفي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن التدقيق قد تم، وسيعتمد نفس سجل الناخبين الذي اعتمد في انتخابات مجلس المحافظة في 2023.

وبحسب التدقيق المشار إليه، يدخل في سجل ناخبي كركوك المواطنون المسجلون في التعداد السكاني لسنة 1957، باستثناء أهالي ناحيتي الزاب وسركران، وكذلك المرحلون الذين اجتازوا مرحلة التدقيق في لجنة المادة 140 الدستورية ومن ثبت بالبطاقة التموينية أنه كان في كركوك قبل 2003.

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