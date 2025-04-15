240 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول باتجاه العراق

تستعد 240 عائلة عراقية من عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” لمغادرة مخيم الهول في ريف الحسكة باتجاه الأراضي العراقية.

تأتي هذه التجهيزات في إطار جهود مستمرة لتسهيل العودة الطوعية للعائلات العراقية، حيث تعمل إدارة المخيم بالتنسيق مع السلطات العراقية على تنظيم هذه الرحلات بهدف تخفيف العبء على المخيم وتحسين الوضع الإنساني للعائلات التي ترغب في العودة إلى مناطقها الأصلية.

وفي 29 آذار الماضي، غادرت 168 عائلة عراقية، مخيم الهول باتجاه العراق، حيث بلغ عدد الأفراد نحو 681 شخص.

بينما غادرت في 12 آذار الماضي، 150 عائلة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” مخيم الهول بريف الحسكة، متجهة نحو الأراضي العراقية، وسط تحليق مروحي تابع “للتحالف الدولي”، بينما كان العدد الإجمالي للعائلات أكبر، إلا أن بعضهم رفض الخروج لأسباب أمنية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية