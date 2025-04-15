أبريل 15, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

240 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول باتجاه العراق

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
5 مشاهدات

240 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول باتجاه العراق

تستعد 240 عائلة عراقية من عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” لمغادرة مخيم الهول في ريف الحسكة باتجاه الأراضي العراقية.

تأتي هذه التجهيزات في إطار جهود مستمرة لتسهيل العودة الطوعية للعائلات العراقية، حيث تعمل إدارة المخيم بالتنسيق مع السلطات العراقية على تنظيم هذه الرحلات بهدف تخفيف العبء على المخيم وتحسين الوضع الإنساني للعائلات التي ترغب في العودة إلى مناطقها الأصلية.

وفي 29 آذار الماضي، غادرت 168 عائلة عراقية، مخيم الهول باتجاه العراق، حيث بلغ عدد الأفراد نحو 681 شخص.

بينما غادرت في 12 آذار الماضي، 150 عائلة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” مخيم الهول بريف الحسكة، متجهة نحو الأراضي العراقية، وسط تحليق مروحي تابع “للتحالف الدولي”، بينما كان العدد الإجمالي للعائلات أكبر، إلا أن بعضهم رفض الخروج لأسباب أمنية.

facebookShare on Facebook
Post Views: 25

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi