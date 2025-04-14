نيجيرفان بارزاني بشأن اجتماعه مع ماكرون: بحثنا تعزيز العلاقات بين فرنسا والعراق وإقليم كوردستان وناقشنا القضايا الإقليمية

أعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أنه تبادل مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الآراء ووجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات بين فرنسا والعراق وإقليم كوردستان.

وذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تدوينة له بمنصة إكس (تويتر سابقاً) اليوم الاثنين (14 نيسان 2025): “لقد كان شرفاً عظيماً لي التواجد اليوم في قصر الإليزيه للقاء صديقي العزيز، الرئيس إيمانويل ماكرون”.

وأضاف أن “علاقاتنا مع فرنسا مميزة جداً وتزداد قوةً باستمرار”، مردفاً: “تبادلنا الآراء ووجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات بين فرنسا والعراق وإقليم كوردستان، وناقشنا القضايا الإقليمية الرئيسة”.

وتابع نيجيرفان بارزاني: “شكرتُ فخامة الرئيس ماكرون على دعمه الثابت لإقليم كوردستان وعلى دوره الهام في تعزيز الاستقرار الإقليمي”.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل اليوم الإثنين (14 نيسان 2025)، رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في قصر الإليزيه في العاصمة باريس.

حول طبيعة المباحثات بين الجانبين، قال الرئيس الفرنسي لمراسلة شبكة رووداو في فرنسا، آلا شالي، إن القضايا “كثيرة”، لكنهما كالعادة سيبحثان “القضايا المهمة في العراق والمنطقة”، مُعرباً عن سعادته بلقاء “صديقه” مرة أخرى.

لدى باريس علاقات قوية مع أربيل، ونشطت في دعم العديد من المجالات، بما فيها الثقافة والاستثمار، لا سيما في قطاعات النفط والطاقة والبنية التحتية.

وفي حديث لشبكة رووداو الإعلامية، أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، أن الزيارة “تعكس الدور السياسي المتنامي لإقليم كوردستان”.

وأوضح أن نيجيرفان بارزاني “أصبح محل ثقة رؤساء المنطقة والعالم، ويتبادلون معه وجهات النظر”، وهو ما يعكس أهمية اللقاء مع الرئيس ماكرون، “خاصة وأن فرنسا تولي اهتماماً كبيراً بآرائه”.

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