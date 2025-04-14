وفد نيابي بريطاني أوروبي: إقليم كوردستان نموذج مُشرق للحرية والتعايش السلمي



خلال استقبالهم من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، وفداً مشتركاً ضمّ أعضاءً من برلمان المملكة المتحدة بمجلسيه (العموم واللوردات) والبرلمان الأوروبي.

وخلال اللقاء، أشاد أعضاء الوفد بالتقدم اللافت الذي تشهده مدينة أربيل وعموم إقليم كوردستان، كما أثنوا على بطولة البيشمركة في دحر الإرهابيين، مشيرين إلى أن إقليم كوردستان بات يمثل نموذجاً مشرقاً للحرية والديمقراطية والتعايش السلمي بين مختلف المكونات، كما جدد الوفد التأكيد على دعم بلدانه المتواصل لتعزيز العلاقات مع الإقليم.

من جانبه، عبّر رئيس الحكومة عن خالص شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة والدول الأوروبية، مستعرضاً الإصلاحات التي تنفذها حكومة الإقليم، ولا سيّما في مجالات الطاقة والنظام المصرفي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات العامة.

كما شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن مجمل الأوضاع في العراق والمنطقة.

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