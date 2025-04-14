غداً.. اجتماع وفدي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين

كشف مصدر في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع رفيع المستوى مع الاتحاد الوطني الكوردستاني غداً.

وقال المصدر بأنه “من المقرر ان يعقد وفدا الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين اجتماعاً يوم غد الثلاثاء في مقر المكتب السياسي للحزب “.

مشيرا الى ان “الاجتماع رفيع المستوى يأتي لمواصلة مباحثات تشكيل الحكومة”، مبيناً أنه “جرى الاتفاق على العديد من القضايا والنقاط في الاجتماعات السابقة، وسيتم مناقشة النقاط المتبقية في اجتماع الغد للتوصل الى نتيجة نهائية بشأن تشكيل الحكومة”.

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