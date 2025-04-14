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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مطلب نيابي لاستحداث محافظة جديدة تضم “تلعفر وسنجار وسهل نينوى”

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فى :أخبار عــامة
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مطلب نيابي لاستحداث محافظة جديدة تضم “تلعفر وسنجار وسهل نينوى”

دعت كتلة بدر النيابية، يوم الاثنين، إلى استحداث محافظة جديدة تضم تلعفر وسنجار وسهل نينوى، بهدف “إنقاذ المكونات العراقية من التهميش”، مؤكدة دعمها لمطلب تحويل حلبجة إلى محافظة.

وقال النائب عن الكتلة وعد القدو، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الكتلة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “هناك ظلماً كبيراً تعرضت له مناطق تلعفر وسنجار وسهل نينوى من قبل الإدارات المحلية والمحافظين السابقين، ما يحتم ضرورة استحداث محافظة جديدة تُنصف المكونات التي تعيش هناك”.

وأضاف أن “كتلة بدر النيابية تدعم مطلب الكتل الكوردية في استحداث محافظة حلبجة، باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً”، مشدداً على “ضرورة المضي باستحداث محافظة أخرى تضم المناطق المذكورة، تعزيزاً للعدالة الإدارية وإنصافاً لجميع المكونات العراقية”.

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