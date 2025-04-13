رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي

بحثا سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفداً من الكونغرس الأمريكي ضم كلاً من آدم سميث، ومايكل بومغارتنر، وسارا جاكوبس، وويسلي بيل، وجورج وايتسايدز، بالإضافة إلى الوفد المرافق لهم.

وخلال الاجتماع، جرى تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، وبحث سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وقدّم أعضاء الكونغرس إيجازاً حول أهداف زيارتهم، مشيرين إلى المكانة المحورية التي يتمتع بها إقليم كوردستان على الساحتين العراقية والإقليمية، ومجددين التأكيد على دعم الولايات المتحدة للإقليم.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للولايات المتحدة على مساعدتها ودعمها المتواصل لإقليم كوردستان، كما تحدث عن الإصلاحات التي نفذتها حكومة الإقليم، ولا سيّما في قطاعات الطاقة والكهرباء والنظام المصرفي.

وفي محور آخر من المباحثات، أكد الجانبان على ضرورة الإسراع في تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان في أقرب وقت.

كما تطرق الاجتماع إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأهمية استئناف عملية تصدير نفط الإقليم، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات في سوريا ومسار عملية السلام في تركيا.

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