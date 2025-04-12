الرئيس بارزاني والسوداني يؤكدان أهمية التنسيق لحل أزمات العراق

استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني في أربيل، وأكدا على التنسيق بين الاطراف العراقية لتجاوز الازمات والتحديات ومعالجة المشكلات.

وقال مقر البارزاني في بيان له اليوم السبت 12 نيسان 2025، “استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، 12 نيسان 2025، في مصيف صلاح الدين، السيد محمد شياع السوداني، دولة رئيس مجلس وزراء العراق الاتحادي”.

وأضاف البيان “خلال اللقاء، جرى التباحث حول الأوضاع السياسية وآخر التغييرات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، كما تم التأكيد على التنسيق بين الأطراف العراقية لتجاوز الأزمات والتحديات ومعالجة المشكلات”.

وبحسب البيان فان العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية شكلت محوراً آخر للقاء.





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