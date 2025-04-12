من بينهم لافروف وغولر وأبو الغيط.. نيجيرفان بارزاني يواصل لقاءاته في أنطاليا

في إطار جدول أعماله بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم السبت، 12 نيسان/ أبريل 2025، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما علاقات روسيا مع العراق وإقليم كوردستان، وخاصة في المجال الاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع العامة في العراق والمنطقة والتطورات السياسية والأمنية الراهنة.

وأكد الجانبان على اهتمامهما وحرصهما على العلاقات بين روسيا الاتحادية والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب التأكيد على الرغبة الثنائية في توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشكلت علاقات أربيل وبغداد، والوضع في سوريا، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، محوراً آخر للاجتماع.

كما اجتمع نيجيرفان بارزاني قبل ظهر اليوم، مع ياشار غولر، وزير الدفاع التركي.

وخلال اجتماعهما، ناقش الجانبان علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان والتعاون المشترك لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبادلا الآراء حول الوضع في العراق والتطورات التي تشهدها المنطقة بصورة عامة.

ووصف الجانبان عملية السلام في تركيا بالمهمة والتاريخية، مؤكدين على أهمية العمل على إنجاح العملية، واتفقا على أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق بين دول المنطقة لحماية الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة المزيد من المشاكل والتعقيدات.

وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان مجموعة مسائل تهم الجانبين.

وأيضاً اجتمع رئيس إقليم كوردستان بعد ظهر اليوم، مع أمين عام جامعة الدول العربي أحمد أبو الغيط.

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الجامعة العربية، وتبادلا الآراء حول علاقات أربيل وبغداد، والتطورات السياسية في العراق والمنطقة، وأهمية حماية الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار من أجل حل المشاكل.

وأشاد نيجيرفان بارزاني بمساعي جامعة الدول العربية في مجال حفظ السلام والاستقرار في المنطقة، وقيم إيجابياً دور أبو الغيط والجامعة في التقريب بين وجهات نظر الدول الأعضاء في الجامعة. من جهته، وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية تقدم ودور إقليم كوردستان في حفظ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة بالمهم.

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