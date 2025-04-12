الإفراج عن 2000 سجين في إقليم كوردستان بحال إقرار قانون العفو العام

أفاد المدير العام للإصلاح في إقليم كوردستان إحسان عبد الرحمن بابان بأنه في حال إقرار مشروع قانون العفو العام في إقليم كوردستان سيُفرج عن أكثر من 2000 سجين.

وقال إحسان عبد الرحمن بابان، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (12 نيسان 2025) إن “مشروع قانون العفو العام جاهز وهو لدى مجلس وزراء إقليم كوردستان”، مبيناً أنه “بعد تفعيل البرلمان، سيُحال المشروع إلى البرلمان للتصويت عليه وإقراره”.

توجد في إقليم كوردستان 6 إصلاحيات (مراكز تأهيل)؛ اثنتان في أربيل، واثنتان في السليمانية، واثنتان في دهوك. ويقضي فيها أكثر من 5700 محكوم عقوباتهم.

بحسب المدير العام للإصلاح في إقليم كوردستان، فإنه بإقرار مشروع قانون العفو العام، سيستفيد أكثر من 2000 سجين وسيُفرج عنهم.

يشار الى أن العراق أُقرَّ مشروع قانون العفو العام في جلسة البرلمان بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، وتم حتى الآن الإفراج عن أكثر من 1000 سجين بموجبه.

وأوضح المدير العام للإصلاح في إقليم كوردستان أن “قانون العفو العام العراقي لا يشمل إقليم كوردستان، وسيكون للإقليم قانون عفو خاص به”.

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