خلال لقائه أردوغان.. نيجيرفان بارزاني: السلام مع العمّاليين فرصة يجب التعامل معها بجدية

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، أن عملية السلام مع بين حزب العمّال الكوردستاني، وأنقرة، فرصة يجب التعامل معها بجدية.

جاء ذلك، خلال لقاء نيجيرفان بارزاني، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أهمية العلاقات التركية مع العراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات، وسلطا الضوء على مشروع طريق التنمية، كما شددا على ضرورة توسيع التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش الطرفان عملية السلام واللقاء الأخير الذي جمع الرئيس أردوغان مع وفد إيمرالي، إذ أشاد نيجيرفان بارزاني، بدور أردوغان في هذا المسار، واعتبر العملية “خطوة تاريخية”، مؤكداً استعداد إقليم كوردستان لتقديم أي دعم يسهم في إنجاح العملية.

وقال بارزاني، إن “عملية السلام فرصة يجب على الجميع التعامل معها بجدية، ولا ينبغي تفويتها بأي شكل من الأشكال”، مجدداً دعوته حزب العمال الكوردستاني إلى “الاستجابة لدعوة أوجلان، والالتزام الكامل بالعملية”.

كما تناول اللقاء، آخر التطورات في المنطقة بشكل عام، والأوضاع في سوريا على وجه الخصوص، إضافة إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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