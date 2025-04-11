مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأمريكي يشددان على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة

اتفق الجانبان على ضرورة وأهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 11 نيسان / أبريل 2025، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ العلاقات الثنائية.

وخلال الاتصال الهاتفي، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز وتوطيد أواصر الصداقة والتحالف القائم بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي جزء آخر من المكالمة الهاتفية، اتفق رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأمريكي على ضرورة وأهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب العراق – تركيا.

من جهته، عبّر وزير الخارجية الأمريكي عن بالغ تقدير الولايات المتحدة للدور الذي يضطلع به إقليم كوردستان بوصفه ملاذاً آمناً لكافة المكونات القومية والدينية، مشيداً بإسهامه الجوهري في صون استقرار المنطقة وأمنها.

كذلك اتفق الطرفان على أهمية إدامة التشاور والتنسيق بينهما، حفاظاً على المصالح المشتركة.

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