أمريكا تلوح بوقف صادرات النفط الإيرانية لهذا السبب

صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على وقف تصدير النفط الإيراني بالكامل لدفع الجمهورية الإسلامية نحو عقد اتفاقية لوقف برنامجها النووي.



وقال رايت لوكالة “رويترز” ردا على سؤال حول كيفية ممارسة الضغط على إيران: “هذا قابل للتنفيذ تماما. لقد نفذ ترامب هذا بالفعل خلال فترة رئاسته الأولى. يمكننا تتبع السفن الخارجة من إيران. نعرف وجهتها. يمكننا وقف صادرات النفط الإيراني. لن أخوض في التفاصيل، لكننا قادرون على تشديد الخناق على إيران بنسبة 100%”.

وأكد الوزير الذي يجري زيارة إلى الإمارات حاليا، أن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج يشعرون بقلق بالغ إزاء البرنامج النووي الإيراني ويتشاركون الموقف الأمريكي حيال هذه القضية.

كما أشار رايت إلى أن سياسة إدارة ترامب ستضمن ظروفا إيجابية في سوق النفط خلال السنوات المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا عن مفاوضات مع إيران، مضيفا أن اجتماعا “شبه قمة” سيعقد يوم السبت. وسبق أن أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران يوم السبت ستكون مباشرة.

يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقية نووية نصت على رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.

وانسحبت الولايات المتحدة خلال الفترة الرئاسية السابقة لترامب في مايو 2018 من الاتفاقية وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران بتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاقية تدريجيا، متخلية عن القيود المفروضة على أبحاثها النووية ومستويات تخصيب اليورانيوم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية