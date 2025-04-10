الرئيس بارزاني يستقبل عدداً من الكتّاب والمثقفين العرب

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الخميس 10 نيسان/ أبريل 2025، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، عدداً من الأدباء والكتّاب والشخصيات الثقافية العربية، الذين زاروا أربيل بغرض المشاركة في معرض أربيل الدولي للكتاب بدورته الـ 17.

وخلال اللقاء، عبّر الوفد الضيف عن تقديره لدور الرئيس بارزاني في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش السياسي والثقافي في إقليم كوردستان والعراق. كما أشادوا باستمرار إقامة معرض أربيل الدولي للكتاب سنوياً، مثمنين جهود فخري كريم ومؤسسة المدى في تنظيم المعرض، وأشاروا إلى أن معرض الكتاب والأنشطة الثقافية المماثلة تُعد عوامل فاعلة لتقدم المجتمعات وتعزيز جسور التواصل بين الحضارات المختلفة، وإثراء اللغة والأدب لشعوب المنطقة، وفق بيان لمقر الرئيس بارزاني.

وخلال اللقاء، رحّب الرئيس بارزاني بحرارة بالوفد الضيف، وفي كلمة له سلّط الضوء على دور العلماء والأدباء الكورد الكبار في خدمة الثقافة والأدب الكورديين وشعوب المنطقة، وأكد أن الثقافة والمعرفة ركيزةٌ أساسية للتفاهم بين الأمم وشعوب المنطقة. كما قدّم للوفد الزائر نبذةً عن التاريخ السياسي في العراق والمنطقة، والمآسي وفصول المعاناة التي تعرض لها شعب كوردستان.

وفي جانب آخر من اللقاء، طرح أعضاء الوفد مجموعة من الأسئلة والآراء والتوجهات بشأن القضية الكوردية، والأوضاع السياسية، والتغيرات والاحتمالات والمستجدات في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، وقد أجاب الرئيس بارزاني عن تساؤلاتهم وشاركهم رؤيته وملاحظاته.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية