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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إغلاق صيدلية في دهوك بسبب أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية

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فى :أخبار عــامة
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إغلاق صيدلية في دهوك بسبب أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية

أعلنت السلطات في محافظة دهوك، اليوم الخميس 10 نيسان 2025، عن إغلاق صيدلية داخل المدينة بعد ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية.

وأفادت المديرية العامة لأمن دهوك، في بيان، أنه “حرصاً على المصلحة العامة وحفاظاً على حياة وصحة المواطنين، تم إغلاق صيدلية تحتوي على كمية كبيرة من الأدوية المهربة والمخالفة للأنظمة، إضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية”.

وأضاف البيان أنه “تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية غير المشروعة والمهربة مخبأة في المستودع الرئيسي للصيدلية وفي مخزن سري، وكانت معدة للبيع بشكل غير قانوني”.

وأكدت المديرية أنه “تم فتح تحقيق بخصوص الصيدلية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبها وفقاً للقوانين النافذة”.

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