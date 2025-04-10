أبريل 11, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الهلال الأحمر العراقي يحذر من عمليات احتيال بحجة غزة

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فى :أخبار عــامة
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الهلال الأحمر العراقي يحذر من عمليات احتيال بحجة غزة

حذّرت جمعية الهلال الأحمر العراقي المواطنين من عمليات احتيال تتم بحجة جمع تبرعات لأهالي غزة.

ونوّهت الجمعية، في بيان اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، إلى ضرورة الحذر من عمليات احتيال ينفذها ضعاف النفوس، عبر صفحات وهمية تدّعي جمع التبرعات لأهالي غزة بالتعاون مع مصرف الرافدين.

وحذّرت المواطنين من التعامل مع مثل هذه الحالات، مؤكدة استمرارها في العمل الإنساني لخدمة المواطنين.

وأكدت الجمعية أنها “ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين ينتحلون صفة الهلال الأحمر العراقي”.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة، كشفت تقارير صحفية عن ظهور أكثر من 500 موقع احتيال بعد 22 يوماً على بدء الحرب، وذلك بهدف جمع أكبر قدر من الأموال تحت ستار التبرعات لإنقاذ ضحايا القصف المتواصل في القطاع منذ 7 أكتوبر.

وبحسب التقارير، فقد جرى رصد أكثر من 500 رسالة بريد إلكتروني ومواقع مختلفة تمارس عمليات احتيال مماثلة منذ بداية الأحداث المأساوية في غزة.

وتتضمن تلك الرسائل روابط تحمل معلومات عن الوضع داخل غزة، ومدى حاجة الأهالي للمساعدات المادية، إلى جانب توفير وسائل متعددة للدفع باستخدام العملات المشفّرة.

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