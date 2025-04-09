صياغة ورقة عمل مشتركة.. اجتماع “مرتقب” بين الحزبين الرئيسين في كردستان

كشف المتحدث الرسمي لنائب رئيس حكومة الإقليم، سمير هورامي، عن اجتماع يعقد يوم السبت المقبل بين الحزبين الرئيسين “الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني” للبحث والاتفاق بشأن المناصب السيادية والوزارية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال هورامي إنه “تمت صياغة ورقة العمل السياسية بين المكتبين السياسيين للحزبين في وقت ماض، وتم الاتفاق على بنودها”، مشيرا إلى “مضاعفة الجهود لتشكيل حكومة قوية وفعالة لخدمة الشعب وتعزيز مكانة إقليم كردستان وتأمين مستقبل مشرق له وضمان حقوقه الدستورية”.

ونوه هورامي، بأن “الاجتماعات بين الحزبين في الأشهر الماضية تمخضت عن صياغة ورقة عمل مشتركة للمرحلة المقبلة في كل المجالات الحكومية”.

وفي ما يخص توزيع رواتب الموظفين في الإقليم للشهر الحالي، أوضح هورامي، أن وزارة المالية والاقتصاد طبقت نظام البيرول على جميع الحسابات التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وسيتم إدخال المعلومات والبيانات خلال الأيام المقبلة، وتجري مراجعتها من قبل اللجان الفنية، متوقعا إعداد القوائم وإرسالها في أقصر وقت إلى بغداد من أجل إرسال الرواتب في وقتها من دون تأخير، بحسب الصحيفة الرسمية.

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