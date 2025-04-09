قنصل فرنسا: أفضل طريقة بالنسبة لإقليم كوردستان لمواجهة التحديات هي تشكيل الحكومة الجديدة

أكّد قنصل فرنسا بإقليم كوردستان، يان بريم، أن معرض أربيل الدولي للكتاب “يعدّ حدثاً ثقافياً مهماً وعظيماً جداً بالنسبة للإقليم، خاصةً أنه يحتضن مختلف الثقافات واللغات والأديان”.

وخلال وجوده في المعرض، قال بريم في تصريحٍ لـ كوردستان 24: إن تنظيم هذا المعرض له أهميته الخاصة ويعكس طبيعة مختلف المكونات التي تعيش في إقليم كوردستان.

وأضاف: بصفتنا ممثلين عن فرنسا، نحن مهتمون جداً بهذا الحدث الثقافي الدولي ووجود الجناح الفرنسي في هذا المعرض هام للغاية، لأن جميع المؤسسات الفرنسية تشارك هنا.

وأشار إلى أن المعهد الفرنسي في أربيل، ينظم أنشطة ثقافية وموسيقية ومهرجانات سينمائية ودورات باللغات الفرنسية والكوردية والعربية، إلى جانب المعهد الفرنسي للشرق الأدنى ومكتبه في قلعة أربيل، مكرس للعلوم الإنسانية، وخاصة علم الآثار، والبحث التاريخي.

أما بالنسبة لتشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة، أكّد قنصل فرنسا أن “الأمر متروكٌ للكورد أنفسهم ليقرروا متى وكيف سيشكلون هذه الحكومة”.

في غضون ذلك، أوضح بريم أن بلاده أيدت منذ البداية إجراء الانتخابات النيابية، وقال: إجراء انتخابات برلمان كوردستان كان حدثاً سياسياً كبيراً، والمواطنون توجهوا لصناديق الاقتراع وصوّتوا بكل حرية.

وأضاف: كما أشار الرئيس بارزاني، فإن أفضل طريقة بالنسبة لإقليم كوردستان لمواجهة التحديات الاقتصادية، الأمنية والسياسية؛ هي تشكيل الحكومة الجديدة.

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