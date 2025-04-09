محافظ نينوى يعلن إصدار عدد من الأوامر الخاصة بتعيين رؤساء الوحدات الإدارية

اعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل محافظ نينوى عن إصدار عدد من الأوامر الخاصة بتعيين رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

وذكر بيان لمكتبه انه “وامتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا، أصدر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل عدداً من الأوامر الخاصة بتعيين رؤساء الوحدات الإدارية ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل”.

وأضاف البيان “كما سيتم مخاطبة الجهات المعنية للتأكد من توفر الشروط في بعض المرشحين لتلك المناصب، وسيتم رفض ممن لا تنطبق عليهم الشروط المشار إليها في القانون أعلاه، ومفاتحة مجلس المحافظة لترشيح بدلاء عنهم لعدم مطابقتهم للشروط في القانون”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية