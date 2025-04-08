نيجيرفان بارزاني: أسباب فنية تحول دون استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

عزا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عدم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الأنبوب التركي إلى أسباب “فنية”، مشيراً إلى أن بغداد بذلت كل الجهود لتجنيب العراق الانجرار لدوامة العنف في المنطقة.

حوار جاد لتشكيل حكومة إقليم كوردستان

رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الذي يزور الإمارات، صرح اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025) بشأن تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان قائلاً: “هناك حوار جاد بيننا وبين الاتحاد الوطني. نحن نسير على المسار الصحيح لتشكيل الحكومة.”

ونفى رئيس إقليم كوردستان الشائعات التي تتحدث عن تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد انتخابات البرلمان العراقي وقال: “محادثاتنا تهدف إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت، ولا توجد أي نية سواء من جانبنا أو من جانب الاتحاد الوطني لتأخير تشكيل الحكومة.”

وكان وفدا التفاوض من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني قد آخر مرة في أربيل بتاريخ (18 آذار 2025)، وصدر بيان مشترك عن الاجتماع يقول إن الاجتماع كان “إيجابياً” ومن المقرر أن يناقش موضوع توزيع المناصب في الاجتماعاتهم القادمة.

“مزيد من الاستثمار”

تتزامن زيارة نيجيرفان بارزاني للإمارات مع انعقاد قمة الاستثمار في تلك الدولة، حيث يشارك وفد من حكومة إقليم كوردستان وقد زارهم رئيس إقليم كوردستان.

وأعلن نيجيرفان بارزاني: “لم تكن إنجازات إقليم كوردستان لتتحقق لولا وجود القطاع الخاص إلى جانب الحكومة. نريد أن نشهد المزيد من الاستثمار من المستثمرين المحليين، وأن نعمل على جذب المزيد من المستثمرين من الخارج إلى إقليم كوردستان.”

وتحدث رئيس إقليم كوردستان عن الاستثمار الإماراتي في إقليم كوردستان، قائلاً: “تسعى الإمارات بجد للاستثمار في إقليم كوردستان، وتحاول إرسال بعثة استثمارية خاصة إلى إقليم كوردستان، وهذه خطوة كبيرة للاستثمار في إقليم كوردستان.”

30 مليار دولار حجم التجارة بين العراقو الإمارات

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن حجم التجارة بين العراق والإمارات يبلغ 30 مليار دولار، جزء منها مع إقليم كوردستان. وقال إن هدفنا هو جذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى إقليم كوردستان.

ووفقاً لإحصائيات هيئة الاستثمار، تم منح تراخيص لـ 1304 مشاريع في إقليم كوردستان منذ (1 آب 2006 وحتى 7 تشرين الثاني من العام الماضي)، برأسمال قدره 70 ملياراً و870 مليوناً و942 ألفاً و995 دولاراً.

وفيما يتعلق بالوضع في المنطقة، ذكر نيجيرفان بارزاني أن بغداد، وخاصة رئيس الوزراء، بذلت كل جهد ممكن لمنع العراق من الانجرار إلى تلك الدوامة، وقال: “العراق لديه مشاكله الكثيرة، ولا ينبغي بأي حال جره إلى مشاكل. سياسة العراق هي منع وصول تلك النار إلى العراق”.

أسباب “فنية” تعيق استئناف تصدير النفط

وبخصوص عدم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الأنبوب الناقل إلى تركيا، أشار نيجيرفان بارزاني إلى أن سبب عدم الاستئناف “تقني”.

توقف تصدير 400 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان و75 ألفاً إضافياً من كركوك عبر خط الأنابيب، منذ آذار 2023، وذلك بعد قرار من محكمة تحكيم دولية في باريس لصالح الحكومة الاتحادية العراقية.

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