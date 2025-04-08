مديرية أمن أربيل: حظر التعامل بجميع العملات الإلكترونية

أعلنت مديرية أمن أربيل في اقليم كوردستان حظر التعامل بجميع أنواع العملات الإلكترونية والمعدنية.

جاء في بيان لمديرية أمن أربيل العام صدر اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025) إن “التعامل بجميع أنواع العملات الإلكترونية والمعدنية وشركات الفوركس و(USDT) في إقليم كوردستان محظور، وإن شركات الفوركس والعملات الإلكترونية في إقليم كوردستان والعراق غير مرخصة”.

وأعلنت مديرية أمن أربيل أنه بحسب قرارات وتعليمات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان ووزارة المالية العراقية، فإن تلك العملات غير مسموح بها، ولا يوجد أي قانون أو تعليمات لتنظيمها.

وأضافت في البيان أن “الشركات التي تعمل تحت أسماء مختلفة في مجال الفوركس وفتح دورات لتعليم كيفية التعامل وشراء العملات الإلكترونية والمعدنية هي غير قانونية وغير مرخصة”.

بخصوص سبب البيان، تقول مديرية أمن أربيل العام إنها أصدرت القرار بعد تلقي عدة شكاوى من مواطنين وتكبدّهم خسائر من خلال هذه التعاملات.

تطلب الأسايش (قوات الأمن) من المواطنين، “لكي لا يتعرضوا لخسائر مادية، الابتعاد عن هذا النوع من المعاملات وألا يهدروا أموالهم وألا ينخدعوا بالدعاية وإعلانات الشركات والمشاريع وأن يبتعدوا عنها”.

وحذّر الأمن، الأشخاص والشركات التي تتعامل بالعملات الإلكترونية، قائلاً: “نحذّر كافة الشركات والمشاريع من الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال الفوركس والعملات المعدنية، وبخلاف ذلك سيواجهون المساءلة القانونية”.

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