بيكرد طالباني: سدود إقليم كوردستان تشكل 30% من المياه في العراق

أكدت وزيرة الزراعة في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، أن سدود إقليم كوردستان تشكل 30 في المئة من مياه العراق، مشيرة إلى أن كمية المخزون المائي في إقليم كوردستان ارتفعت إلى 160 مليون متر مكعب. في الوقت نفسه، تقرر بناء المزيد من الجسور والسدود.

وشهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 8 نيسان 2025، انطلاق أعمال مؤتمر دولي حول تغيّر المناخ تحت شعار “العمل لمواجهة تغيّر المناخ – التحديات والحلول”، بتنظيم من جامعة صلاح الدين.

وشارك في المؤتمر وزراء ومستشارون في مجلس وزراء كوردستان، ورؤساء جامعات، وممثلون عن 15 دولة و29 جامعة من كوردستان والعراق والدول العربية والأوروبية، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمختصين.

وقالت طالباني، “خلال التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، على الرغم من الأزمة المستمرة، اتخذنا خطوات جيدة لمكافحة التغير المناخي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، خاصة في بناء ثمانية سدود استراتيجية والعديد من السدود الأخرى التي ستوفر الكثير من المياه التي سيستفيد منها حتى العراق، حيث أنها تشكل 30 في المائة من مياه العراق”.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ليومين، 163 باحثاً من كوردستان ودول العراق، تونس، الأردن، بريطانيا، الإمارات، اليونان، بنغلادش، تركيا، إيطاليا، السعودية، مصر، هولندا، إيران وسوريا، حيث يتم تقديم 54 بحثاً علمياً يناقش قضايا تتعلق بتغيّر المناخ مثل ندرة المياه، الجفاف، الاحتباس الحراري، انبعاثات الغازات السامة، الصحة العامة، الزراعة، وغيرها من التحديات البيئية.

وعن بناء السدود، قالت: “هناك 25 سدا في إقليم كوردستان و12 سدا قيد البناء، بينما تم اقتراح إنشاء 42 سدا آخر.

وأضافت أن هناك 103 بحيرة صناعية منها 56 في مرحلة البناء و46 أخرى تم اقتراحها.

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