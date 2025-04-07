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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني يصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية (صور)

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني يصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية (صور)

وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، إلى مدينة أبوظبي في الإمارات، في زيارة رسمية.

وتوجه نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم، إلى دولة الإمارات العربية في زيارة رسمية، حيث سيجتمع مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسيبحث الرئيسان، وفق بيان صدر عن رئاسة الاقليم، خلال اللقاء علاقات التعاون بين الإمارات والعراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.” ​​

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