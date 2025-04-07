بتوجيه من مسرور بارزاني.. قطع أراضي سكنية لموظفي مفوضية الانتخابات العراقية في إقليم كوردستان

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بتوزيع الأراضي على 1628 موظف في مفوضية الانتخابات العراقية في إقليم كوردستان.

وجاء في الكتاب الموجه من رئاسة مجلس الوزراء الى وزارة البلديات والسياحة المرقم 1188 بتاريخ 7 نيسان/ابريل 2025: “بناء على توصية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح الأراضي لموظفي في مفوضية الانتخابات العراقية في إقليم كوردستان، على ألا يكونوا من المستفيدين سابقاً، وأن تنطبق عليهم نفس الشروط التي تنطبق على موظفي حكومة إقليم كوردستان”.

وبحسب الكتاب الصادر فأن عدد موظفي مفوضية انتخابات إقليم كوردستان ومكتب انتخابات محافظة أربيل ومكتب انتخابات محافظة السليمانية ومكتب انتخابات محافظة دهوك يبلغ 1628 موظف.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية