اجتماعٌ ثلاثي لمناقشة استئناف تصدير نفط كوردستان

من المقرر أن تجتمع وزارة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وشركة إبيكور، الاسبوع الجاري لمناقشة استئناف تصدير نفط كوردستان.

وقال عضو لجنه النفط والغاز النيابية، صباح صبحي، إن الاجتماع “سيناقش تصدير نفط إقليم كوردستان، وسيشارك فيه ممثل عن شركة إبيكور لعدم رضاها عن تكلفة استخراج النفط وتصديره. ومن المقرر أن يحضر أيضاً وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني”.

وأوضح في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن بغداد “ليست جادة ولا نية لديها باستئناف تصدير نفط كوردستان، لأن الوفود المفاوضة لا تمتلك صلاحية اتخاذ القرار”.

يأتي ذلك، في وقتٍ أكدت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور)، أن شركاتها الأعضاء حريصة على استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن.

مشيرةً إلى أنها كانت في طليعة الجهود المبذولة لدفع المفاوضات مع الحكومة العراقية من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف عمليات التصدير.

وأوضحت أبيكور أن استثمارات الشركات الأعضاء تضررت بشكل كبير جراء إغلاق خط أنابيب العراق-تركيا، ما أجبرها على بيع النفط بأسعار تقل إلى النصف مقارنة بالأسعار العالمية.

كما أدى هذا التوقف إلى تعليق استثمارات بقيمة 400 مليون دولار، وفق قولها.

مؤكدةً أن استئناف هذه الاستثمارات مرتبط بإعادة فتح الخط وضمان حقوق الشركات الدولية وفق العقود المبرمة.

وأضافت “أبيكور” أن الشركات الأعضاء مستعدة لاستئناف الصادرات فور التوصل إلى اتفاق مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان.

مشددةً على أن حماية حقوق المستثمرين وضمان بيئة استثمارية مستقرة أمران أساسيان لاستمرار عملياتها.

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