بغداد وأربيل تؤكدان ضرورة نأي العراق بنفسه عن حرب المنطقة

شدد رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، يوم الأحد، على ضرورة نأي العراق بنفسه عن أزمات وتوترات المنطقة.

جاء ذلك، خلال استقبال فوزي حريري، الفريق شوان مظهر، الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار التعاون العسكري والتنسيق المشترك بين إقليم كوردستان ووزارة الدفاع العراقية والجهات المعنية في كلا الجانبين، كما جرى تبادل الآراء بشأن سبل تطوير هذا التنسيق وتوسيعه في مختلف المجالات.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تطرق الجانبان، إلى الأوضاع العامة في المنطقة والتحديات الأمنية، حيث أُكدا الحاجة إلى “نأي العراق بنفسه عن أزمات وتوترات المنطقة”.

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