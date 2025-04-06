بيان من ‹الموارد الطبيعية› حول كسب حكومة إقليم كوردستان قضية بمحكمة بريطانية

كشفت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في بيان رسمي اليوم الأحد 6 نيسان / أبريل 2025، عن معلومات جديدة تتعلق بانخراط حكومة إقليم كوردستان في قضية تحكيمية ضد شركة (Genel Energy Miran Bina Bawi Limited – GEMBBL)، وأوضحت فيه أن الحكومة قد حققت مكسباً قانونياً واضحاً في هذا الملف.

وجاء في البيان: «في القضية التحكيمية ضد شركة (Genel Energy Miran Bina Bawi Limited – GEMBBL)، حققت حكومة إقليم كوردستان مكسباً قانونياً بارزاً».

وأضاف البيان أن «القرار يأتي بعد قرار المحكمة التحكيمية الصادر في يناير / كانون الثاني 2024، والذي قضى بأن الحكومة قد أنهت عقد الـ PSC لموقعي بينا باوي وميران بشكل مشروع، ورفض جميع مطالبات شركة (Genel Energy Miran Bina Bawi Limited) ضد الحكومة».

كما أوضحت وزارة الموارد الطبيعية أنه في 4 نيسان 2025، أصدرت المحكمة التحكيمية قرارها النهائي بشأن الأضرار، والذي نصّ على أن شركة (Genel Energy Miran Bina Bawi Limited) ملزمة بدفع مبلغ 26 مليوناً و868 ألفاً و905.29 دولاراً أمريكياً للحكومة، إلى جانب الفوائد التي تُحسب بعد صدور القرار.

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