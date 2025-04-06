إيقاف صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لأكثر من 300 ألف مستفيد في العراق

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن 1.3 مليون شخص بانتظار تخصيص رواتب الرعاية الاجتماعية لهم وأنه تم إيقاف صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لأكثر من 300 ألف مستفيد في العراق.

وصرح المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، نجم العقابي، اليوم (6 نيسان 2025) لشبكة رووداو الإعلامية بأن 962 ألف عائلة تقدمت إلكترونياً بطلبات الحصول على الرعاية الاجتماعية وقد أكملت الإجراءات اللازمة لها جميعاً.

وكشف العقابي عن أن نحو 1.3 مليون شخص ينتظرون الآن تخصيص الميزانية لتسجيل أسمائهم في الرعاية الاجتماعية.

وحسب العقابي، تم إيقاف صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لأكثر من 300 ألف مستفيد تلقوا تلك الرواتب بصورة غير قانونية، مضيفاً أنهم استرجعوا منذ بداية العام الحالي تسعة مليارات دينار من خلال أجهزة السحب الإلكترونية وأكثر من 149 مليار دينار نقداً، من الذين تقاضوا رواتب الرعاية الاجتماعية بصورة غير قانونية.

وأكد المتحدث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على توزيع الرعاية الاجتماعية بصورة عادلة وشفافة مع منع الحصول عليها بصورة غير قانونية من قبل من لا يستحقها.

يتقاضى 7.6 مليون شخص في العراق رواتب الرعاية الاجتماعية التي ينفق مبلغ يقارب 470 مليار دينار شهرياً لتغطيتها، وكانت موازنة 2024 قد خصصت أكثر من ستة ترليونات دينار لتغطية هذه الرواتب.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية