أبريل 07, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

زراعة الإقليم: ارتفاع نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي 7 أضعاف

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فى :أخبار عــامة
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زراعة الإقليم: ارتفاع نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي 7 أضعاف

أكدت وزيرة الزراعة في إقليم كردستان بيكرد طالباني، اليوم الأحد، عن وصول الاستثمار في القطاع الزراعي بالإقليم إلى 10%.

وقالت طالباني في تصريح صحفي، إن “القطاع الزراعي في إقليم كردستان لن يصل إلى مرحلة تحسين المحاصيل والإنتاج المستدام دون التكامل مع القطاع الصناعي”، مبينة أن “الاستثمار يعد أحد الركائز المهمة لتطوير جميع القطاعات ولا سيما القطاع الزراعي”.

وأكدت طالباني أن هناك”ارتفاعا لافتا في وتيرة الاستثمار بالقطاع الزراعي خلال فترة الحكومة الحالية”، موضحة أن “معطيات وبيانات هيئة الاستثمار تشير إلى ارتفاع نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي من 1.5% إلى 10%”.

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