إيران تحذر العراق و5 دول.. خامنئي يصدر أوامر بـ”حالة التأهب العسكري”

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الأحد، أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمر القوات المسلحة الإيرانية بالدخول في حالة “الاستعداد الكامل” تحسبًا لأي تحرك عسكري محتمل ضد البلاد، وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وقال المسؤول الإيراني، الذي تحدّث بشرط عدم الكشف عن اسمه، إن: “إيران وجهت تحذيرات مباشرة إلى دول الجوار، بما في ذلك العراق والكويت والإمارات وقطر وتركيا والبحرين، معتبرة أن أي دعم يُقدم للقوات الأمريكية في حال شن هجوم ضد إيران، سواء باستخدام الأجواء أو الأراضي، سيُعد “عملاً عدائياً” ويُقابل بـ”رد قاسٍ”.

وأشار المصدر إلى أن طهران رفضت طلبًا أمريكيًا سابقًا لإجراء مفاوضات مباشرة، لكنها لا تزال منفتحة على التفاوض غير المباشر عبر وساطة سلطنة عمان، لافتًا إلى أن هذه القناة قد تتيح فرصة لاختبار “جدية واشنطن” في إيجاد حل سياسي.

وأكد المسؤول أن إيران ترى أن هناك نافذة زمنية لا تتعدى الشهرين للتوصل إلى اتفاق، محذرًا من أن إسرائيل قد تستغل طول أمد المفاوضات لشن هجوم استباقي، وهو ما قد يدفع نحو إعادة فرض العقوبات الدولية بشكل فوري.

في السياق ذاته، جددت طهران رفضها لأي تفاوض حول برنامجها الصاروخي، بينما أكدت مصادر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كثفت أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ما يقترب من النسبة المطلوبة لصناعة سلاح نووي.

ورغم الدعم الروسي السياسي المعلن لطهران، قال أحد المسؤولين الإيرانيين لرويترز إن هناك شكوكًا داخلية متزايدة حول مدى التزام موسكو الحقيقي تجاه إيران، مؤكدًا أن ذلك مرتبط بـ”ديناميكيات العلاقة بين ترامب وبوتين”، حسب تعبيره.

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