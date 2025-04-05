بمشاركة أكثر من 350 دار نشر كوردية وعربية وأجنبية.. إنطلاق “معرض أربيل الدولي للكتاب” الأربعاء المقبل

يتضمّن ندوات فكرية وجلسات حوارية وثقافية بمشاركة مثقفين ومختصين كورد وعرب وأجانب

بمشاركة أكثر من 350 دار نشر كوردية وعربية وأجنبية ، تنطلق الأربعاء المُقبل فعاليات الدورة الـ 17 من “معرض أربيل الدولي للكتاب”، والتي تتواصل، على أرض “معرض أربيل الدولي – بارك سامي عبد الرحمن”، حتى الـ 19 من إبريل/ نيسان الجاري.

يُشارك في المعرض الذي تُنظّمه “مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون” أكثر من 350 دار نشر عربية وأجنبية، بعضها يُشارك للمرّة الأُولى من دول الجوار والمغرب العربي ودول الخليج، وتتوزّع في مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع.

وتقام النسخة الـ 17 من المعرض، تحت عنوان “العالم يتكلّم كوردي”، احتفاءً باللغة الكوردية وبحركة الترجمة الواسعة التي شهدتها الأعوام الاخيرة، وشملت النقل من مختلف اللغات العالمية، واعتماد الكوردية ضمن اللغات الأساسية في محرك البحث العالمي “غوغل”.

كذلك يتضمّن البرنامج الثقافي للمعرض ندوات فكرية وجلسات حوارية وثقافية عن الترجمة واللغة، يشارك فيها مثقفون ومختصون كورد وعرب وأجانب وورشات عن واقع الكتاب وتطوير صناعة النشر بالتنسيق مع “جمعية الناشرين والكتبيين” في العراق. بالإضافة إلى أُمسيات شعرية، وحفلات توقيع لكتب جديدة بالتعاون مع “الاتحاد العام للأدباء والكُتّاب” في العراق.

ويستضيف “معرض أربيل الدولي للكتاب” عدداً من الكتّاب والفنّانين، من بينهم الروائي المصري محمد سلماوي، حيث تقام ندوة خاصة عن مجمل إنتاجه الأدبي بعنوان “سيرة متعدّدة الأبعاد” يديرها عارف الساعدي، كما يقوم بتوقيع نسخ من روايته الأخيرة “أوديب في الطائرة”؛ والكاتب والصحافي المصري عماد الدين حسين؛ والممثل السوري جمال سليمان؛ والشاعر اللبناني عبده وازن؛ والروائية السعودية بدرية البشر.

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