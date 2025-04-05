فضيحة في نينوى.. شقيق الحاصود يتهمه بالتزوير ثم يتراجع: “قتلوا طيري”

وجه “سعود يونس الحاصود” شقيق رئيس مجلس نينوى اتهامات الى شقيقه احمد يونس الحاصود بتزوير شهادات دراسية، ليتراجع بعد وقت قصير وقال “كنت تحت ضغط نفسي وجهات مساومة”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر فيه سعود يونس الحاصود، شقيق رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد يونس الحاصود، موجهاً اتهامات مباشرة لشقيقه بتزوير شهادة الدراسة الإعدادية، وليس فقط شهادة الدكتوراه

وقال سعود في مقطع الفيديو الأول، وتنشره ادناه وكالة شفق نيوز، إن شقيه (أحمد) لا يجيد حتى “كلمة إنجليزية واحدة”، وإنه رسب لست سنوات في الصف السادس الأدبي، وفي السنة السابعة أدخلوا شخصاً بديلاً للامتحان عنه مقابل رشوة قدرها مليون وستمائة دينار في قضاء مخمور.

وأضاف سعود في الفيديو الأول، أن شقيقه أحمد درس طب الأسنان في أوكرانيا رغم كونه خريج الفرع الأدبي، وحين عاد إلى العراق أخفق في اجتياز امتحان معادلة الشهادة ست مرات، كما اتهمه بالضلوع في “جريمة” بالاشتراك مع المدعو كهلان الحاصود.

غير أن سعود يونس الحاصود عاد بعد وقت قصير للظهور في مقطع فيديو جديد تنشره أدناه وكالة شفق نيوز، اعتذر فيه عن تصريحاته السابقة، مؤكداً أنه كان في “حالة انهيار نفسي وتحت ضغط بعض الجهات”.

وتحدث أيضاً عن جريمة القتل قائلاً: “كان عندي طير عزيز عليّ، أشقائي قتلوه”.

وأوضح في الفيديو الثاني أنه يعتذر عمّا بدر منه تجاه عائلته (الحاصود)، مرجعاً ذلك إلى “ضغوط نفسية، وعصبية، ومساومة من بعض الجهات”، مشدداً على أنه “لم تكن لديه أي نية للإساءة أو القصد تجاههم”.

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